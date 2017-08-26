На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новейшее средство поиска и спасения на море "Оберег" представили на форуме "Армия-2017" во время круглого стола по безопасности мореплавания, рассказали в Минобороны РФ.

"Комплекс включает безэкипажный катер, комплекс среднего автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), комплекс малого АНПА, комплекс БПЛА (беспилотного летательного аппарата — ред.) и модуль берегового базирования", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что безэкипажный катер оборудован системой наружного освещения, комплексом радиосвязи, системой технического зрения и спуско-подъемным устройством.

"Оберег" предназначен для оперативного развертывания на необорудованном берегу, исследования акватории, обнаружения и классифицирования объектов, спасения и доставки экипажа к развернутому комплексу или на судно-носитель.

Комплекс "Оберег" был разработан компанией АО "Рубин".

Третий международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье, во всех военных округах и на Северном флоте. В нем участвуют более 1 тысячи предприятий и организаций и более 100 иностранных делегаций высокого уровня.