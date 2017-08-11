ВМФ может получить новейшую подлодку "Кронштадт" в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" планируют спустить на воду неатомную подлодку проекта 677 ("Лада") "Кронштадт" в 2018 году, а в 2020-м передать ее ВМФ РФ, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Александр Бузаков.

На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 являются самыми современными в России неатомными подводными кораблями. В перспективе подводные лодки этого проекта планируется оснащать воздухонезависимой энергетической установкой, благодаря которой корабль сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. "Кронштадт" и "Великие Луки" представляют собой развитие проекта.

Как рассказал Бузаков, в настоящее время "Кронштадт" активно строится. "В июле этого года мы состыковали ее в единый корпус. В следующем году планируем спустить этот корабль на воду и, согласно контракту, передать ВМФ в 2020 году", — рассказал гендиректор верфей.

Сдача подводной лодки "Великие Луки" планируется в 2021 году, отметил собеседник агентства.

Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел, количество торпедных аппаратов — 6 единиц. Проектант подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".

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