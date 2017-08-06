АрМИ способствуют продвижению российской техники, считает Юрий Ставицкий

ПОЛИГОН АНДРЕЕВСКИЙ (Тюменская область), 6 авг — РИА Новости. Международные армейские игры способствуют продвижению российской боевой техники на рынки других стран, считает начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В сравнении с прошлым годом команды подросли в профессиональной подготовке. Учитывая то, что они выполняли задачи на технике Российской Федерации, уже новой технике. То есть, им нужно было и освоить ее и, конечно, применить в ходе выполнения задач", — сказал Ставицкий журналистам в воскресенье после завершения конкурса "Безопасный маршрут", где победила команда России.

"Я вообще оценил бы все команды достаточно серьезно, потому, что у многих еще этой техники нет. Попробовав участие на нашей технике, думаю, что в последующем они тоже захотят иметь ее у себя", — считает начальник инженерных войск.

По его словам, Минобороны ждет на будущих играх команды и других стран, "чтобы они померились силами". "Здесь, в мирное время, — это самое лучшее", — отметил Ставицкий.

"Приятна, конечно, победа. Победа Российской Федерации. Это заслуга личного состава, командиров, готовящих команды. Команда Российской Федерации выступила достойно, заняв первое место в двух конкурсах "Инженерная формула и "Безопасный маршрут". В копилку всей сборной России, участвующей в Армейских международных играх, это достаточно большой вклад", — подчеркнул начальник инженерных войск.

Вторыми на конкурсе "Безопасный маршрут" стали военные инженеры из Белоруссии. Третье место заняли саперы из Узбекистана. Четвертое — команда Армения.

Участники конкурса соревновались в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. Российскую команду представляли военнослужащие 187-го межвидового регионального учебного центра. По данным Минобороны РФ, финал конкурса "Безопасный маршрут" в Тюменской области посетили более шести тысяч человек.