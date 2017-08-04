Су-35 и подлодки "Кило" оптимальны для Индонезии, считает Коротченко

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские истребители Су-35 и подлодки класса "Кило" идеально подходят для решения задач по обеспечению национальной безопасности Индонезии, сообщил в пятницу РИА Новости директор Центра анализа мировой торговлю оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Учитывая географическое положение Индонезии, такие системы вооружения как, например, Су-35 и подводные лодки класса "Кило", они идеальным образом соответствуют решению задач обороны Индонезии", — сказал Коротченко.
По его словам, дополнительным фактором, повышающим спрос, является также и успешное применение целого ряда образцов российской военной техники в ходе антитеррористической операции в Сирии, где она показала свои высочайшие возможности.
"Именно поэтому, собственно, идут в настоящее время переговоры между двумя сторонами, определяются параметры конкретных сделок и их ценовые характеристики", — добавил эксперт.
По его мнению, современная система оружия, предназначенная на экспорт, является достаточно дорогостоящей, а в случае если индонезийская сторона обеспечит концентрацию и выплату соответствующих финансовых ресурсов, любые разрешенные системы вооружения могут быть предоставлены Джакарте.
"В целом Россия рассматривает Индонезию как своего важного партнера в азиатско-тихоокеанском регионе, понимает стремление Джакарты обеспечить свою национальную безопасность и готова максимально содействовать решению данного вопроса", — заключил директор ЦАМТО.