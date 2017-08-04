Центры боевой подготовки с техсредствами экономят боезапас, заявил Шойгу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Центры боевой подготовки, где используются технические средства обучения, позволяют отрабатывать военнослужащим практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, уже подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника.
Он отметил, что участники сбора ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия. "Подчеркну, что подобные мероприятия способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск.
Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", — заключил министр.