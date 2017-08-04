Центры боевой подготовки с техсредствами экономят боезапас, заявил Шойгу

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Центры боевой подготовки, где используются технические средства обучения, позволяют отрабатывать военнослужащим практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Как вы знаете, с 18 по 21 июля прошел оперативный сбор с руководящим составом Вооруженных сил. В ходе сбора были рассмотрены взгляды передовых армий на создание и применение группировок войск в современных условиях. Уточнены основные задачи по развитию Вооруженных Сил с учётом сирийского опыта", — сказал министр.

По его словам, уже подведены итоги внезапной проверки органов военного управления Западного и Центрального военных округов, рассмотрены вопросы организации отражения средств воздушного нападения противника.

"Также были продемонстрированы возможности Центра боевой подготовки военного округа по повышению уровня профессионального мастерства личного состава с использованием технических средств обучения. Это перспективное направление боевой подготовки позволяет отрабатывать практические действия, не расходуя моторесурс и боезапас", — подчеркнул глава Минобороны.

Он отметил, что участники сбора ознакомились с организацией боевой работы на командных пунктах всех звеньев по управлению огневым поражением противника, в том числе с применением высокоточного оружия. "Подчеркну, что подобные мероприятия способствуют повышению подготовки руководящего состава и внедрению передового опыта в повседневную деятельность войск.

Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", — заключил министр.