Гиперзвуковые ракеты поступят на оснащение ВМФ России после 2025 года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения будут поступать на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России после 2025 года, следует из документа "Основы государственной политики РФ в области военно-морской деятельности". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

"После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск ВМФ будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты", — сообщается в документе.