В России к 2020 году разработают новую линейку ракет дальностью до 1000 км

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл – РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" к 2020 году завершит разработку новой линейки крылатых ракет дальностью от 100 до 1000 километров, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор корпорации Борис Обносов.

"Да, мы ведём работы по созданию новых крылатых дозвуковых ракет. У нас новая линейка есть с ракетами с дальностью поражения 100, 200, 400 и 1000 километров соответственно. До 2020 года, думаю, мы с этой линейкой справимся", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.