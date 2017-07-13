На форуме "Армия-2017" обсудят новые технологии в сфере ВПК

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Форум "Армия —2017" позволит обсудить новые методы и технологии для производства продукции военного назначения, а также вопросы обороны и безопасности, сообщили РИА Новости в четверг организаторы форума.

Военно-технический форум "Армия-2017" пройдет в военно-патриотической парке культуры и отдыха "Патриот".

"Научно-деловая программа форума пройдет в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, что позволит обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности, дальнейшие направления совершенствования способов производства продукции военного назначения", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого цитируются в сообщении организаторов форума.

Отмечается, что в дни работы форума пройдет "более 100 мероприятий по 40 тематическим направлениям".

"Участниками деловой программы станут более 10 000 представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы — предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских и образовательных организаций, органов военного управления", — сообщил организатор.