Россия разработает линейку инновационного оружия для экспорта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия должна разработать новую линейку инновационного вооружения для завоевания новых оружейных рынков, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.





"Если мы хотим закрепляться на новых рынках, то тогда мы должны представлять более инновационные системы. Там большая конкуренция и другая технологическая платформа по сравнению с существующими нашими возможностями. Но там и ценовая политика другая. Поэтому по критерию цена-качество мы до сих пор практически вне конкуренции", — сказал Михеев.