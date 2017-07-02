С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Строительство новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта "Хаска" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) 2018-2025, сообщил на научной конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Опытно-конструкторские работы по АПЛ "Хаска", которые являются пятым поколением нашего подводного флота, заложены в ГПВ 2018-2025", — сказал Бурсук.

Он подчеркнул, что подводные лодка пятого поколения класса "Хаска" будут превосходить все показатели нынешних лодок.

"Особенно в главном показателе – скрытности, как минимум, в два раза", — сказал замглавкома по вооружению ВМФ.