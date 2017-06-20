Военные получили первые бронеавтомобили "Тигр-М" с новейшим боевым модулем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Южный военный округ первый в России получил на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем "Арбалет-ДМ", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В одно из соединений специального назначения Южного военного округа поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ". Выносной боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны", — пояснил Астафьев.

Как уточнили в пресс-службе ЮВО, военный округ первым в РФ получил экспериментальные образцы бронеавтомобиля. Модуль полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

"За неделю в войска Южного военного округа поступило более 50 единиц новой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-43206, а также бронеавтомобили "Рысь". С начала года в войска ЮВО поставлено более 600 единиц новой и модернизированной техники", — уточнил Астафьев.