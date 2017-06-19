Двигатель вертолета Ка-62 получил сертификацию EASA

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн — РИА Новости. Двигатель вертолета Ка-62 получил сертификацию Европейского агентства авиационной безопасности (ЕАSA), сообщил холдинг "Вертолеты России".

"Safran Helicopter Engines получил сертификат типа EASA для двигателя Ardiden 3G, который установлен на Ка-62 "Вертолетов России". Вертолет совершил свой полет 25 мая 2017 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что испытания двигателя заняли более 8500 часов.

Ка-62 — средний многофункциональный вертолет, оснащается двигателями Ardiden 3G французской компании Turbomeca, отвечающими самым строгим требованиям к экологичности и топливной эффективности. Сертификация машины в России пройдёт в 2019 году. Серийное производство Ка-62 планируется начать в 2020 году.