"Вертолеты России" досрочно поставили армии новую партию "Терминаторов"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" досрочно передал министерству обороны России новую партию транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

"Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта передал представителям министерства обороны РФ очередную партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Техника успешно прошла предусмотренные условиями государственного контракта и технической документацией виды испытаний и была принята военным представительством и группой приемки Минобороны", — говорится в сообщении.

Вертолеты Ми-8АМТШ (также известны как "Терминатор") способны перевозить до 36 военнослужащих, до четырех тонн грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тонн на внешней подвеске. Вертолеты данного типа могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.