"Вертолеты России" досрочно поставили армии новую партию "Терминаторов"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" досрочно передал министерству обороны России новую партию транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.
Вертолеты Ми-8АМТШ (также известны как "Терминатор") способны перевозить до 36 военнослужащих, до четырех тонн грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тонн на внешней подвеске. Вертолеты данного типа могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.