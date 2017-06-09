В Красноярске разрабатывают уникальный навигационный комплекс для моряков

КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Красноярские ученые разрабатывают уникальный навигационный комплекс, позволяющий управлять судном в режиме автопилота, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

По его информации, комплекс обеспечивает бесперебойную передачу данных с другими судами и береговыми службами. Разработка представляет информационно-аналитический модуль с электронно-картографической системой и соответствует перспективному рынку "MariNet" Национальной технологической инициативы.

Аналогов красноярской разработке в мире не существует. По информации разработчиков, индустрия судовой радиоэлектроники предлагает ряд разрозненных решений с потенциалом к интеграции. В России в основном производится сборка из импортных компонентов.

"В Красноярском крае ведется разработка уникального навигационного комплекса для морских судов. Создаваемый навигационный комплекс позволит управлять судном в режиме автопилота, а также может быть использован в качестве центра управления беспилотными надводными аппаратами", — говорится в сообщении.

В качестве потенциальных заказчиков оборудования называются судовые компании, рыболовецкий флот, ведомственные структуры, владеющие судами, а также Министерство обороны Российской Федерации.