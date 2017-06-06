ВМФ в ноябре получит судно связи нового поколения "Иван Хурс"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Судно связи нового поколения "Иван Хурс" проекта 18280 будет передано в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в ноябре 2017 года, сообщил журналистам во вторник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Судно связи "Иван Хурс", строящееся на санкт-петербургской "Северной верфи", было спущено на воду 16 мая 2017 года. В настоящее время на нем проводятся достроечные работы.

"Планируется, что судно связи проекта 18280 "Иван Хурс", находящееся после спуска на воду на завершающем этапе достройки на предприятии "Северная верфь", буде передано в состав ВМФ в ноябре 2017 года", — сказал Дыгало.

Он отметил, что к этому времени судно пройдет все необходимые этапы испытаний.

Судно связи "Иван Хурс" спроектировано ПАО "ЦКБ "Айсберг". При его строительстве применены лучшие российские судостроительные технологии. Большинство процессов управления штатными техническими средствами и бортовым вооружением автоматизированы. Экипаж судна прошел подготовку в объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Судно имеет водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину около 100 метров. Дальность плавания свыше 8 тысяч морских миль.