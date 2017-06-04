В Курский авиаполк ЗВО поступила первая партия истребителей Су-30СМ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первая партия истребителей Су-30СМ из семи планируемых поступила в Курский авиаполк, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

"Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, получили на вооружение первую партию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летный состав прошел обучение на новый тип самолетов в начале года. В настоящее время на вооружение курского авиационного полка стоят истребители МиГ-29 СМТ, которые заменят новейшие истребители. Полное перевооружение авиапарк воинской части пройдет до конца года. Всего в состав полка войдет еще шесть партий истребителей Су-30СМ.

Добавляется, что многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Истребитель может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.