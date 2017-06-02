Шойгу рассказал о преимуществах экипировки "Ратник"

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Ратник" превосходит зарубежные аналоги по бронезащите, а отечественные опережает по всем параметрам в два-три раза, заявил в пятницу министр обороны генерал армии Шойгу.

"По своим характеристикам боевая экипировка превосходит существующие отечественные аналоги в два-три раза. Более того, она не только не уступает зарубежным образцам, но и по ряду позиций опережает их — в первую очередь по средствам бронезащиты", — сказал министр в ходе селекторного совещания.

Шойгу напомнил, что в соответствии с поручением президента России с 2014 года в войска ежегодно поступает 50 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник".

В результате, "обеспеченность соединений и воинских частей постоянной готовности современным боевым снаряжением в среднем составляет 42%", сказал министр.