Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Серийные поставки самоходных артиллерийский установок (САУ) "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.

"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", — сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Основа огневой мощи САУ 2С35 "Коалиция-СВ" — это пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.