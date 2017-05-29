Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" начнут поступать в войска до 2020 года

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Серийные поставки самоходных артиллерийский установок (САУ) "Коалиция-СВ" в российские войска начнутся до 2020 года, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский.
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.