ФПИ разработает новое поколение военного снаряжения для Севера

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработает новое поколение военного снаряжения и техники для применения в Арктике, сообщили РИА Новости в фонде.

"ФПИ разработает новое поколение военного снаряжения для Арктики. Сегодня в рамках проектов фонда уже создаются перспективные материалы для экипировки нового поколения, системы связи и другие потенциально востребованные технологии, применимые в условиях Крайнего Севера", – говорится в сообщении.

При этом в фонде уже состоялось заседание межведомственной рабочей группы для выработки технических требований к боевой экипировке военнослужащих и ее отдельным системам с целью повышения качества оснащения арктических подразделений современным вооружением, военной техникой и робототехническими комплексами. Кроме того, в ближайшее время предполагается проведение серии предметных совещаний с участием разработчиков и заказчиков.

В заседании под руководством члена коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Мартьянова приняли участие участники экспедиции "Северный десант", которая начиная с 2008 года, отправляется в Арктику по разным маршрутам, и объединяет ученых, разработчиков новых технологий для Крайнего Севера и путешественников.

"Проект реализуется совместно с экспедиционным центром "Арктика" Русского географического общества при участии научных и других организаций, ведущих работу в регионах Арктики и Крайнего Севера. В очередной экспедиции "Северного десанта", завершившейся 7 апреля 2017 года, впервые приняли участие военнослужащие одного из подразделений Минобороны России", – отметили в фонде.

По мнению участников "Северного десанта", доступная сегодня экипировка и техника для арктических условий на самом деле не подходят для дальних походов: одежду и технику участники экспедиции "доводили до ума" самостоятельно.

"Самая проблемная часть арктической экспедиции – это медицинское обеспечение, катастрофой может обернуться обычный аппендицит. Если мы отправляем в Арктику военнослужащих, то они должны быть адекватно экипированы, потому что в противном случае они не смогут решать поставленные перед ними задачи", – подчеркнул руководитель экспедиции "Северный десант" Александр Петерман.