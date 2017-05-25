Минобороны подтвердило планы по контракту на Ка-52К

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минобороны подтвердило, что контракт на закупку корабельных вертолетов Ка-52К будет заключен в 2019 году, их планируется устанавливать на десантные корабли проекта "Иван Грен", заявил журналистам в четверг замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Ранее в тот же день об этом сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Планируем заключить контракт через два года. Сейчас мы строим десантные корабли типа "Иван Грен", — сказал Борисов, подчеркнув, что именно на них они будут базироваться.

На сегодняшний день вертолеты Ка-52 стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолёты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями – как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.