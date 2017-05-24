В Минобороны заявили, что Россия сделает упор на гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Одним из главных направлений, закладываемых в новую государственную программу вооружений России на 2018-2025 годы, станет создание гиперзвукового оружия, заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Ранее глава российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявлял журналистам, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут быть созданы в РФ до 2020 года, при этом массовое поступление в Вооруженные силы гиперзвуковых ракет начнется в 2030–2040-е годы.

"Имеющееся определённое отставание от уровня мировых держав по отдельным направлениям предъявляет жёсткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооружённых сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь, это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств", — сказал Борисов.

По словам замминистра, другими важными задачами, заложенными в ГПВ, 2018-2025 станет разработка и поставка на вооружение разведывательно-ударных беспилотников и "оружия на новых физических принципах".

"Разработка и принятие на вооружение этих видов ВВСТ позволит с высокой эффективностью парировать известные и вновь возникающие, в том числе и нетрадиционные, угрозы безопасности России. Тем не менее в технологическом плане при реализации этих мероприятий нам придётся фактически перескочить через поколение", — отметил Борисов.

Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.