В Минобороны заявили, что Россия сделает упор на гиперзвуковое оружие

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Одним из главных направлений, закладываемых в новую государственную программу вооружений России на 2018-2025 годы, станет создание гиперзвукового оружия, заявил в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Имеющееся определённое отставание от уровня мировых держав по отдельным направлениям предъявляет жёсткие требования к дальнейшему развитию системы вооружения Вооружённых сил. Поэтому в рамках ГПВ-2025 особое внимание уделим инновационным направлениям развития вооружения и военной техники, основанным на достижениях шестого технологического уклада. В первую очередь, это относится к развитию и началу серийных поставок в войска гиперзвуковых средств", — сказал Борисов.
По словам замминистра, другими важными задачами, заложенными в ГПВ, 2018-2025 станет разработка и поставка на вооружение разведывательно-ударных беспилотников и "оружия на новых физических принципах".
Оружие на новых физических принципах (ОНФП) — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.