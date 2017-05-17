"Иван Хурс" заменит затонувший "Лиман" на Черноморском флоте

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новейший разведывательный корабль "Иван Хурс" заменит на Черноморском флоте (ЧФ) затонувший "Лиман", сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

Судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

"Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая. До конца года судно "Иван Хурс" планируется передать Черноморскому флоту", — сказал собеседник агентства.

Накануне корабль "Иван Хурс" был спущен на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина — 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8 тысяч миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам оно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений.

У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

"Иван Хурс" — первое серийное судно проекта 18280. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года.

Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.