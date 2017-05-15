Армия получила новые радиоцентры "Антей" для высшего руководства

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минобороны РФ получило первую партию подвижных радиоцентров "Антей" для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами России, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

"Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров "Антей" на шасси высокой проходимости. Новая связная техника предназначена для высших звеньев управления Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Ожидается, что новые радиоцентры обеспечат автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров. Как ранее говорил в интервью РИА Новости гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в состав холдинга "Росэлектроника"), новые радиоцентры — "техника самого современного уровня".

Отмечается, что пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. "Умная" техника будет решать большинство задач, такие, например, как планирование, организацию и контроль радиосвязи, при минимальном участии операторов. Упростит работу экипажа интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи.

Радиоцентры смогут взаимодействовать со всеми видами полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Особенностью "Антея" стала встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы, облегчающая поиск оптимальных частот радиопередачи. Раньше для этого использовали отдельную технику и специальный персонал.

"Поставленные Минобороны комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи", — отмечается в сообщении.