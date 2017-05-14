Новейший корабль "Александр Обухов" прибыл в порт Балтийск

КАЛИНИНГРАД, 14 мая — РИА Новости. Новейший морской тральщик Балтийского флота "Александр Обухов" прибыл в воскресенье из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации, сообщил журналистам представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

"Сегодня в Балтийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония встречи морского тральщика "Александр Обухов". Экипаж минно-трального корабля успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в порт Балтийск к месту постоянной дислокации в соединении кораблей охраны водного района", — сказал представитель Балтфлота.

Мартов напомнил, что в декабре на борту тральщика "Александр Обухов" в Кронштадте прошел торжественный ритуал первого подъема российского военно-морского флага. Экипаж боевого корабля сформирован на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров ВМФ, успешно выполнил программу заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтфлота.

Экипаж выполнил десятки артиллерийских стрельб и учебных минных постановок, отработал задачи по учебному тралению. Во время испытаний экипаж корабля успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провел мероприятия по уничтожению плавающих и выборке донных и якорных мин. В этом году "Александр Обухов" в составе минно-тральных сил Балтийского флота примет участие в конкурсе на приз главнокомандующего ВМФ по противоминному обеспечению и применению штатного вооружения.

"Александр Обухов" — первый корабль противоминной обороны нового поколения, обладает самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы.

Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз", построен на "Средне-Невском судостроительном заводе", предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.