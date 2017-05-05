Военные получат "арктические" станции связи во второй половине года

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Началось серийное производство станций спутниковой связи Р-444-Д, рассчитанных на работу в условиях Крайнего Севера и Арктики, первые образцы Минобороны РФ получит во второй половине 2017 года, сообщает в пятницу холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Объединенный холдинг "Росэлектроника"… запустил серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе Тигр-СпН в интересах министерства обороны РФ… Станции спутниковой связи Р-444-Д уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка под кодовым названием "Лощина-ГУС", в отличие от станций предыдущего поколения, может работать в движении и не требует времени на развёртывание, что, по оценкам производителя, сможет в разы увеличить оперативность управления войсковыми подразделениями.

"Благодаря современному оборудованию "Лощина-Гус" может организовать высокоскоростной цифровой канал связи (до 2048 кбит/с) для видеоконференций, дуплексную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов "Глобус-1М", "Меридиан", "Сфера", "Благовест", "Ямал", "Экспресс-АМ", — отмечается в сообщении.