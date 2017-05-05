РФ выполнит первый экспортный контракт по Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая – РИА Новости. Россия выполнит первый экспортный контракт на поставку ударных вертолётов Ка-52 "Аллигатор" до 2020 года, а первые машины иностранный заказчик получит этим летом, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трёх лет. Контракт предусматривает не только поставку техники, но и обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты мы должны поставить летом текущего года", — сказал он.

О заключении контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52 "Аллигатор" объявил в декабре 2015 года Александр Михеев, занимавший на тот момент пост гендиректора "Вертолетов России".

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.

Основной особенностью корабельной версии Ка-52 является несущая система, позволяющие складывать лопасти вертолета и таким образом уместиться в ангар корабля типа "Мистраль".