"Вертолеты России" будут сопровождать весь жизненный цикл Ка-52 "Аллигатор"

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая – РИА Новости. "Вертолеты России" и Минобороны России подписали контракт на сопровождение жизненного цикла разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", которые поставляются в ВС РФ, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По данным из открытых источников, Воздушно-космические силы России, согласно контракту от 2011 года, к 2020 году получат 140 вертолетов Ка-52.

"Выполнение контрактов на поддержание технической исправности … вертолетов, стоящих на вооружении ВКС РФ, позволит нам значительно увеличить портфель заказов по сервисному обслуживанию на долгосрочный период", — сказал Богинский в ходе визита на предприятие-производитель данных машин — завод "Прогресс" (город Арсеньев).

Кроме того, по его словам, работа по данной схеме впоследствии может быть применена в интересах коммерческих эксплуатантов, а также по линии военно-технического сотрудничества.

Действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Минобороны РФ, в том числе на вертолеты, поставленные до момента подписания договора. В настоящее время работники "Прогресса" ведут подготовку вертолетов для участия в парадах Победы 9 мая.