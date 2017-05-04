Скорость передачи данных в новой системе управления ВС РФ может удвоиться

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" проводит модернизацию радиостанций для командно-штабных машин автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ) — в перспективе скорость передачи информации вырастет вдвое, сообщает в четверг пресс-служба холдинга.
Прошедшая испытания радиостанция позволяет изменять скорость передачи сигнала для каждой отдельной линии радиосети от 1,2 до 512 кбит/c в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта. Отмечается, что это позволяет радиостанциям передавать данные "в лесу, в горах, при обильных осадках и широком диапазоне температур, например, в Арктике или в пустыне", а также в условиях радиоэлектронного противодействия противника.
Обновленная аппаратура обеспечит адаптацию по скорости и диапазону частот для каждой отдельной линии радиосети, гарантируя устойчивую работу в условиях радиоэлектронного противодействия противника.