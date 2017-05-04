Скорость передачи данных в новой системе управления ВС РФ может удвоиться

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" проводит модернизацию радиостанций для командно-штабных машин автоматизированной системы управления тактического звена (АСУ ТЗ) — в перспективе скорость передачи информации вырастет вдвое, сообщает в четверг пресс-служба холдинга.

"Успешно завершены типовые испытания модернизированной радиостанции. В перспективе запланировано увеличение скорости передачи информации до 1024 кбит/с", — говорится в сообщении.

Прошедшая испытания радиостанция позволяет изменять скорость передачи сигнала для каждой отдельной линии радиосети от 1,2 до 512 кбит/c в зависимости от сценария боевых действий, метеоусловий и ландшафта. Отмечается, что это позволяет радиостанциям передавать данные "в лесу, в горах, при обильных осадках и широком диапазоне температур, например, в Арктике или в пустыне", а также в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

Обновленная аппаратура обеспечит адаптацию по скорости и диапазону частот для каждой отдельной линии радиосети, гарантируя устойчивую работу в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

АСУ ТЗ создается в рамках концепции "сетецентрической войны", согласно которой успех достигается за счет информационного превосходства, а не численности и огневой мощи. Создаваемая ОПК аппаратура связи, навигации, передачи данных позволяет интегрировать каждого бойца, средства разведки, наведения, огневого поражения, технику РЭБ в единую информационную сеть, где ситуация на поле боя отображается в режиме онлайн. Такими системами в настоящее время оснащаются передовые образцы военной техники: танк "Армата", БМП и БТР "Курганец-25", БТР "Бумеранг", бронеавтомобиль "Тайфун".