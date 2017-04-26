Сердюков рассказал, когда начнется серийное производство "Лорандита-АД"

ВОЛГОГРАД, 26 апр – РИА Новости. Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит-АД" пойдёт в серию с 2021 года, а на вооружение его примут в 2019 году, сообщил в среду командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков во время посещения Волгоградского тракторного завода.

"На вооружение он (комплекс "Лорандит-АД") будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР, потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение", — сказал Сердюков.