РВСН получит новейший тренажер для связистов ракетного комплекса "Ярс"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уникальный тренажерный комплекс для обучения специалистов связи ракетного комплекса "Ярс" поступает в Ракетные войска стратегического назначения (РСВН), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр Переславля-Залесского.

"В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажер, обучающий личный состав подразделений связи использовать новейшие средства связи для ракетного комплекса "Ярс". В учебном корпусе военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления в любых условиях обстановки", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минобороны РФ, тренажер позволяет моделировать в виртуальном пространстве любую обстановку в экстремальных условиях с учетом использования противником средств подавления связи. Кроме этого, он позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме, а телевизионная система наблюдения дает возможность руководителю занятий следить за действиями всех обучаемых.