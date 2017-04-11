Ракетный комплекс "Искандер-М" модернизируют после 2020 года

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" будет модернизирован после 2020 года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"За последние несколько лет в Конструкторском бюро машиностроения создано более двадцати комплексов высокоточного оружия и их модификаций. В соответствии с принятой стратегией кластера "Вооружение", в ближайшие десять лет мы намерены усовершенствовать оперативно-тактические ракетные комплексы. После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М", — сказал Чемезов.