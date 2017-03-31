На форуме "Армия-2017" представят костюмы саперов с системой охлаждения

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новейшие костюмы саперов, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения, прошли проверку Сирией и будут показаны на форуме "Армия-2017" в выставочном центре "Патриот", сообщил начальник Инженерных войск России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В этом году на площадках форума будут представлены средства защиты, входящие в общевойсковые комплекты разминирования, разработанные для военнослужащих инженерных войск различных специальностей и усовершенствованные по опыту их применения в Сирийской Арабской Республике", — сказал он.

Среди них новые комплекты ОВР-ЗШ и ОВР-2-02 максимально высокой степени защиты, оснащенные системами телекоммуникации и охлаждения. В состав комплектов входит защитный костюм, подсумки для боекомплекта и специальные карманы различных размеров. Голову защищает шлем, оборудованный видеокамерой и светодиодным фонарем, наушниками с активной защитой слуха и ларингофоном, подключенными к средствами связи и поиска.

"У военных инженеров существует особый подход к разработке средств защиты для личного состава. Он базируется на огромном опыте выполнения боевых и специальных задач, полученном саперами не только в различных войнах и вооруженных конфликтах, но и в мирное время", — подчеркнул Ставицкий.

В состав дополнительного оборудования комплектов, в зависимости от специфики задач, включены многофункциональная саперная лопатка или мачете, приборы и приспособления для дистанционной работы с взрывоопасными предметами, штурмовая лестница, штурмовой щит, гидравлические кусачки и домкрат, дисковая пила, комбинированные ножницы, подрывная машинка, специальные фонари и другие специальные средства.