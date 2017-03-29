Судно связи нового поколения "Иван Хурс" передадут ВМФ в конце года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная вервь" (входит в ОСК) планирует передать второе судно связи нового поколения проекта 18280 "Иван Хурс" в конце 2017 года, сообщил журналистам врио генерального директора завода, вице-президент ОСК Игорь Пономарев.

"Иван Хурс" планируем спустить в апреле, задача перед заводом стоит в Гособоронзаказе — сдача в конце этого года", — сказал он.

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина — 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8 тысяч миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам оно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

"Иван Хурс" — первое серийное судно проекта 18280, строится по заказу ВМФ России. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года.

Ранее сообщалось, что головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года, акт приема-передачи был подписан 29 декабря 2014 года.