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Сторожевой корабль ВМФ России Адмирал Макаров. Архивное фото

"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап госиспытаний

© Фото: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
19:5216.01.2017
(обновлено: 17:32 17.01.2017)
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КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сторожевой корабль "Адмирал Макаров", построенный по заказу Минобороны РФ на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, приступил к стрельбам в рамках заключительного этапа государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщил РИА Новости представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

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© AFP 2017/ Vasily Maximov
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"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых провел стрельбы в морских полигонах Балтийского флота", — сказал Мартов.

По информации ПСЗ "Янтарь", в этом выходе в море предполагается завершить программу государственных испытаний корабля, после чего фрегат будут готовить к передаче заказчику. Ожидается, что передача фрегата Минобороны состоится до конца первого квартала. Планировалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось сдвинуть.

Корабли ВМФ России. Архивное фото
© Пресс-служба МО РФ
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СКР проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. В 2016 году заказчику были переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО "Северное проектно-конструкторское бюро" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов.

Достижения военной техники на форуме "Армия-2016"
У конгрессно-выставочного центра подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ Патриот
© РИА Новости. Максим Блинов
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Экспозиция форума занимает площадь около 140 тысяч квадратных метров в конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
240-мм самоходный миномет 2С4 Тюльпан представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Посетители "Армии-2016" смогут попробовать силы в управлении боевыми машинами и стрельбе на учебно-тренировочных средствах стрелковых образцов вооружения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Современные самолеты и вертолеты, поступающие на вооружение в авиационные части ВКС, открыты для зрителей форума.
Полевой многофункциональный госпиталь представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Полевой многофункциональный госпиталь.
У конгрессно-выставочного центра подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ Патриот
© РИА Новости. Максим Блинов
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На форуме представлена продукция свыше тысячи российских и более 80 иностранных предприятий и организаций.
Военнослужащий у пусковой установки 9А83 зенитно-ракетной системы С-300 на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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У пусковой установки 9А83 зенитно-ракетной системы С-300.
Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М) представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М).
Стенд МИА Россия Сегодня представлен на выставке современных образцов вооружения, военной и специальной техники на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Евгений Биятов
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На форуме работает стенд МИА "Россия Сегодня".
Открытие Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, МВТФ "Армия-2016" — это самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Кузов-фургон, защищенный на шасси армейских автомобилей, представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В программе динамического показа и в статической экспозиции задействовано более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС России.
Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета, представленная в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета.
Зенитная ракетная система Антей-2500 представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Для удобства посетителей рядом с каждым экспонатом размещен информационный стенд.
На фото: зенитная ракетная система "Антей-2500".
Дальнобойная пушка Гиацинт-Б 2А36 152-мм представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Дальнобойная пушка "Гиацинт-Б 2А36 152-мм".
На Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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Форум-2016 будет масштабнее прошлогоднего: количество зон регистрации участников и посетителей увеличено в четыре раза, почти удвоено количество волонтеров.
Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения Подлет-К1 представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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У большинства машин дежурят штатные экипажи, которые расскажут посетителям о боевых возможностях и особенностях эксплуатации техники
На фото: мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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На форуме будет продемонстрирована огневая мощь современного российского вооружения, в частности тяжелой огнеметной системы войск РХБ защиты ТОС-1А "Солнцепек".
Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения Подлет-К1 представлена в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
Военнослужащие фотографируются на фоне образцов военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости. Максим Блинов
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