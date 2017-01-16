"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап госиспытаний

КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сторожевой корабль "Адмирал Макаров", построенный по заказу Минобороны РФ на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, приступил к стрельбам в рамках заключительного этапа государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщил РИА Новости представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых провел стрельбы в морских полигонах Балтийского флота", — сказал Мартов.

По информации ПСЗ "Янтарь", в этом выходе в море предполагается завершить программу государственных испытаний корабля, после чего фрегат будут готовить к передаче заказчику. Ожидается, что передача фрегата Минобороны состоится до конца первого квартала. Планировалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось сдвинуть.

СКР проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. В 2016 году заказчику были переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО "Северное проектно-конструкторское бюро" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов.