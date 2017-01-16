"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап госиспытаний

КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Сторожевой корабль "Адмирал Макаров", построенный по заказу Минобороны РФ на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, приступил к стрельбам в рамках заключительного этапа государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщил РИА Новости представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"Адмирал Макаров" вышел на заключительный этап испытаний, в рамках которых провел стрельбы в морских полигонах Балтийского флота", — сказал Мартов.
По информации ПСЗ "Янтарь", в этом выходе в море предполагается завершить программу государственных испытаний корабля, после чего фрегат будут готовить к передаче заказчику. Ожидается, что передача фрегата Минобороны состоится до конца первого квартала. Планировалось, что это произойдет до конца 2016 года, но из-за плохих метеоусловий график испытаний пришлось сдвинуть.
СКР проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. В 2016 году заказчику были переданы первые два корабля этой серии, разработанные АО "Северное проектно-конструкторское бюро" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".
Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около четырех тысяч тонн, длину 125 метров, скорость — до 30 узлов.
Достижения военной техники на форуме "Армия-2016"
Экспозиция форума занимает площадь около 140 тысяч квадратных метров в конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Посетители "Армии-2016" смогут попробовать силы в управлении боевыми машинами и стрельбе на учебно-тренировочных средствах стрелковых образцов вооружения.
Современные самолеты и вертолеты, поступающие на вооружение в авиационные части ВКС, открыты для зрителей форума.
Полевой многофункциональный госпиталь.
На форуме представлена продукция свыше тысячи российских и более 80 иностранных предприятий и организаций.
У пусковой установки 9А83 зенитно-ракетной системы С-300.
Инженерная машина разграждения ИМР-3 (ИМР-3М).
На форуме работает стенд МИА "Россия Сегодня".
По словам министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, МВТФ "Армия-2016" — это самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники.
В программе динамического показа и в статической экспозиции задействовано более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС России.
Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета.
Для удобства посетителей рядом с каждым экспонатом размещен информационный стенд.
На фото: зенитная ракетная система "Антей-2500".
Дальнобойная пушка "Гиацинт-Б 2А36 152-мм".
Форум-2016 будет масштабнее прошлогоднего: количество зон регистрации участников и посетителей увеличено в четыре раза, почти удвоено количество волонтеров.
У большинства машин дежурят штатные экипажи, которые расскажут посетителям о боевых возможностях и особенностях эксплуатации техники
На фото: мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
На форуме будет продемонстрирована огневая мощь современного российского вооружения, в частности тяжелой огнеметной системы войск РХБ защиты ТОС-1А "Солнцепек".
Мобильная трехкоординатная РЛС малых высот кругового обзора боевого режима межвидового применения "Подлет-К1".
Танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году, - модификация первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.