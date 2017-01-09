В радиотехнических войсках к 2020 году 80% РЛС будут современными

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Радиотехнические войска РФ будут переоснащены к 2020 году, они получат 80% современных радиолокационных станций и комплексов, сообщил журналистам в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"К 2020 году планируется провести общее переоснащение радиотехнических войск на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения. На вооружении радиотехнических полков ВКС будет около 80% современных радиолокационных станций и комплексов, а также 100% комплексов средств автоматизации", — говорится в сообщении.

Новые комплексы смогут "видеть" объекты на расстояниях до 1800 километров и на высотах до 1200 километров. При этом количество типов средств радиолокации, состоящих на вооружении РТВ, сократится в несколько раз. Ожидается, что переоснащение войск позволит значительного нарастить информационные и пространственные боевые возможности существующей группировки радиотехнических войск ВКС.