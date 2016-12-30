Рогозин рассказал, когда начнутся летные испытания истребителя МиГ-35

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 официально начнутся в январе 2017 года, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел" (входит в концерн "Алмаз-Антей").

Ранее представители "оборонки" заявляли, что летные испытания МиГ-35 должны начаться в конце 2016-го.

"Мы планируем в январе 2017 года поставить "на крыло" легкий целевой истребитель МиГ-35. Давно "мигари" у нас не выпускали самолеты", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что были созданы различные модификации МиГ-29, в том числе и в корабельном варианте для восстановленного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Это очень выгодное дело, даже с экономической точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный экспортный потенциал. Поэтому не скрываем, что собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка", — отметил зампред правительства.

По его словам, в 2017 году по указанию президента РФ Владимира Путина в небо будет поднят и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.

"Приняты все решения для того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал значительными преимуществами, основанными на российских решениях. И двигатели на нем будут установлены именно российские — ТВ7-117СТ", — добавил Рогозин.

По его словам, работа над двигателем для Ил-112В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который будет также летать на двигателях ТВ7-117СМ.