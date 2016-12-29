В ЮВО провели около 30 учений с экипажами новейших штурмовиков "Грач"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Около 30 учений различного масштаба проведено с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ3 "Грач" авиаполка Южного военного округа (ЮВО) в текущем году, сообщила в четверг пресс-служба ЮВО.

"Около 30 учений различного масштаба было проведено с участием экипажей новейших штурмовиков Су-25СМ3 "Грач" авиационного полка ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, с начала текущего года. В ходе учений экипажи "Грачей" отрабатывали такие вопросы, как уничтожение авиационного парка боевых машин, объектов и баз незаконных вооруженных формирований, крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами, живой силы условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2016 года каждый военный летчик авиаполка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Около 40 часов налета было совершено при выполнении летных заданий в сложных метеорологических условиях, в том числе в ночное время, а также в условиях горной местности в различном диапазоне высот.

Экипажи Су-25СМ3 участвовали в учениях на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, в том числе во время проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016".