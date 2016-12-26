В Улан-Удэ авиационный завод будет производить легкий вертолет Ка-226Т

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Холдинг "Вертолеты России" создает дублирующее производство легкого вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе для его ускоренного производства и поставок в Индию, сообщил холдинг.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") создает дублирующее производство вертолета Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке Индии этого новейшего легкого вертолета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) будет работать в кооперации с У-УАЗ по проекту Ка-226Т для Индии, а также сохранит полный цикл сборки этого вертолета для госструктур РФ, гражданских эксплуатантов и иностранных заказчиков. У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолетов.

"Холдинг "Вертолеты России" распределил зоны ответственности между своими предприятиями, которые будут производить легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т в интересах Индии. Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции. Производство легкого вертолета Ка-226Т для российских силовых ведомств останется на Кумертауском авиационно-производственном предприятии", — приводятся слова гендиректора холдинга Александра Михеева.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.