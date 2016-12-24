Нижегородские снайперы ЗВО получат новейший комплекс "Корд" в 2017 году

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Снайперы Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, в начале 2017 года получат на вооружение новейший снайперский комплекс АСВК "Корд", заявил журналистам в субботу начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

"Снайперы соединения разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, в начале 2017 года получат на вооружение новейший снайперский комплекс АСВК "Корд", — сказал Мугинов.

Снайперский комплекс предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы условного противника. В состав снайперского комплекса входит 12,7-миллиметровая снайперская винтовка АСВК "Корд", оптический и ночной снайперские прицелы.

По словам Мугинова, комплекс позволяет вести эффективную стрельбу на расстоянии до двух тысяч метров. Для стрельбы используется штатный патрон от крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес".