Новое оружие России
Боевая машина БМД-4М во время ходовых испытаний на полигоне ОАО Курганмашзавод. Архивное фото

ВДВ получат более 30 новых боевых машин десанта

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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09:4124.12.2016
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России пополнятся батальонным комплектом современных боевых машин десанта (БМД), сообщает Минобороны РФ.

Бронетранспортер БТР-МДМ Ракушка. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Испытания системы управления ВДВ на базе БТР "Ракушка" начнутся в 2018 году
"Сегодня (в субботу) на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ состоится торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, получив более 30 боевых машин, ВДВ будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", а также 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-миллиметрового орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.

Ранее сообщалось, что ВДВ до конца 2016 года получат 144 единицы БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка".

Учения ВДВ: 600 километров марша и захват "вражеского аэродрома"
Боевые машины десанта БМД-2 во время марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Десантники 106-й воздушно-десантной дивизии из Тульской и Московской областей совершили 600-километровый марш и сходу захватили "вражеский аэродром" под Рязанью.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Боевые машины десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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К аэродрому Дягилево передовые подразделения десанта перемещались с разных направлений в составе организованных тактических групп.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В район выполнения учебных задач, находящийся в Рязанской области, переместились свыше 1000 военнослужащих и более 70 единиц боевой техники.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Посадка Ил-76 на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Посадка Ил-76 на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Руление Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Руление Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками "диверсантов", которые "наносили ущерб" материально-технической и ремонтной технике, следующей за основными силами.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
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