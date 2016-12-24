ВДВ получат более 30 новых боевых машин десанта

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России пополнятся батальонным комплектом современных боевых машин десанта (БМД), сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня (в субботу) на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ состоится торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, получив более 30 боевых машин, ВДВ будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", а также 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-миллиметрового орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.

Ранее сообщалось, что ВДВ до конца 2016 года получат 144 единицы БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка".