ВДВ получат более 30 новых боевых машин десанта

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России пополнятся батальонным комплектом современных боевых машин десанта (БМД), сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня (в субботу) на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ состоится торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, получив более 30 боевых машин, ВДВ будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".
Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", а также 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-миллиметровый пулемет.
Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-миллиметрового орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.
Ранее сообщалось, что ВДВ до конца 2016 года получат 144 единицы БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка".
Учения ВДВ: 600 километров марша и захват "вражеского аэродрома"
Десантники 106-й воздушно-десантной дивизии из Тульской и Московской областей совершили 600-километровый марш и сходу захватили "вражеский аэродром" под Рязанью.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
К аэродрому Дягилево передовые подразделения десанта перемещались с разных направлений в составе организованных тактических групп.
В район выполнения учебных задач, находящийся в Рязанской области, переместились свыше 1000 военнослужащих и более 70 единиц боевой техники.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Посадка Ил-76 на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Руление Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками "диверсантов", которые "наносили ущерб" материально-технической и ремонтной технике, следующей за основными силами.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.