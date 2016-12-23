Проектирование АПЛ пятого поколения уже началось, заявил главком ВМФ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России уже идет работа по проектированию атомных подводных лодок (АПЛ) будущего пятого поколения, сообщил в пятницу главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Уже сейчас идет работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок пятого поколения, которые по своим характеристикам будут еще более эффективными. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения", — подчеркнул главком ВМФ в тексте поздравления корабелам "Севмаша", которые заложили сегодня последнюю АПЛ класса "Борей" — "Князь Пожарский".

Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей" и "Борей-А", которая строится и передается флоту, подтверждает тот факт, что школа отечественного подводного кораблестроения сохранила весь накопленный опыт и успешно его развивает, отмечается в телеграмме.

Три подлодки класса "Борей" уже приняты на вооружение ВМФ РФ — "Юрий Долгорукий", "Владимир Мономах" и "Александр Невский", которые прибыли к месту службы на Северный и Тихоокеанский флоты.

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта "Борей-А" — "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" находятся на различных этапах постройки на стапелях "Севмаша".

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" (является развитием серии проекта "Борей") учтены все технические требования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам четвертого поколения, применяются новейшие технологии в области подводного кораблестроения.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных баллистическими ракетами комплекса "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.