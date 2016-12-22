Испытания системы управления ВДВ на базе БТР "Ракушка" начнутся в 2018 году

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Испытания автоматизированной системы управления (АСУ) Воздушно-десантных войск "Андромеда-Д" на базе бронетранспортера "Ракушка" и БМД-4М начнутся в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин.

"Совершенствование систем управления войсками идет постоянно, так как появляются новые виды техники и аппаратуры, возникают новые возможности. К примеру, в этом году мы приступили к переводу АСУ Воздушно-десантных войск "Андромеда-Д" с устаревающих платформ на новую транспортную базу – БМД-4М и "Ракушка". В 2018 году мы рассчитываем выйти на испытания новой системы", — рассказал Якунин.

По его словам, новая система обеспечит управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях.

"Эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных и управления войсками в тактическом звене посредством различных каналов связи, включая видеосвязь и специальный армейский интернет", — подчеркнул собеседник агентства.