ОПК изготовила первые радиоцентры "Антей" для высшего военного руководства

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) изготовила первую опытную партию новейших автоматизированных радиоцентров "Антей", предназначенных для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

"Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров "Антей", — рассказал Якунин.

Он добавил, что новая разработка ОПК — "техника самого современного уровня", которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ.

"Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также сообщил, что в 2016 году ОПК проводила модернизацию одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день – базового комплекса аппаратной связи "Редут-2УС".

"Значительно улучшены эргономика, пропускная способность, скорость передачи данных и другие характеристики. В следующем году мы завершаем эту работу и выходим на серийные поставки модернизированных комплексов", — отметил гендиректор корпорации.

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