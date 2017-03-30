США
30.0330 марта11:48МСК
USD57.02+0.09
EUR61.53-0.28
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Арктика - территория диалога
Арктика - территория диалога

Замглавы МЭР: Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами

10:4930.03.2017
(обновлено: 10:56 30.03.2017)
0530
Международный арктический форум Арктика - территория диалога. 29 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами, заявил замминистра экономического развития Антон Цыбульский.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Северо-Западный федеральный округ
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин заявил, что РФ готова осваивать Арктику совместно с другими странами
По его словам, в разговорах об Арктике всегда идет апеллирование к крупным городам, государственным компаниям и крупным монополиям, которые реализуют масштабные проекты. Вместе с тем есть понимание, что для России Арктика — это абсолютно уникальная территория, 2,5 миллиона человек, которые здесь живут и связывают с ней свое будущее, отметил замминистра.

"Поэтому для нас крайне важно понимать, что только крупными проектами Арктика жить не сможет, если мы не собираемся постепенно переводить на другую территорию России, а таких планов у нас нет",- сказал Цыбульский на форуме "Арктика-территория диалога".

Президент РФ Владимир Путин во время посещения острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 29 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин поручил ускорить подготовку госпрограммы по развитию Арктики
"Конечно, мы должны помнить и о том, что развитие технологий, постоянное совершенствование крупных компаний на самом деле приводит к большому ежегодному высвобождению людей, и это огромный вызов, с которым мы должны и думаем, как справиться",- заключил замминистра.

Минэкономразвития РФ ранее представило проект опорных зон развития, которые предполагается создать в каждом из восьми арктических регионов России, для каждой из них должна быть разработана своя стратегия. Цыбульский сообщал, что эта программа будет реализовываться в три этапа. До 2017 года предполагается завершить разработку концепции этих зон, до 2020 года планируется запустить пилотные проекты, а к 2025 году опорные зоны начнут полноценную работу.

Суровая красота "Русской Арктики"
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Общая территория парка "Русская Арктика" составляет 14 260 кв. км. Из них 6 320 кв. км – это суша, и 7 940 кв. км – акватория территориальных вод России. Более 85% поверхности островов покрывают льды материкового происхождения.
Полярная станция на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Это место называют "Жемчужиной Арктики". Территория парка располагается в условиях высокоширотной Арктики и обладает огромной природной ценностью.
Сотрудники консервируют полярную станцию на зимний период в бухте Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Основная задача национального парка "Русская Арктика" – сохранение природного, исторического и культурного наследия Западного сектора Российской Арктики.
Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
На территории парка "Русская Арктика" богатый по своему разнообразию животный мир. Здесь находится один из важнейших очагов обитания и размножения белого медведя, который является особо охраняемым видом животных и занесен в Красную книгу.
Полярная станция на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Высокие зимние температуры и сравнительно небольшая удаленность от материка обуславливают большее по сравнению с другими арктическими территориями разнообразие форм жизни.
Лежбище моржей на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
На Новой Земле находятся богатейшие лежбища арктических млекопитающих – моржей. Здесь также водятся песцы, гренландские тюлени и нерпы.
Вид с плато Седова на бухту Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
На архипелаге побывало немало международных полярных экспедиций, в которых, в частности, участвовали норвежцы, англичане, американцы, русские, немцы, австрийцы, поляки и итальянцы. Для некоторых этот суровый край стал последним местом жизни.
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Культурное наследие национального парка "Русская Арктика" заслуживает особого внимания. Расположенные здесь места и объекты иллюстрируют историю открытия и освоения российской Арктики, начиная с XVI века.

На фото: атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
Большие полярные чайки охотятся на птенца кайры в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
В течение всего года в акватории Арктики обитают нарвал и гренландский кит. А на высоких и обрывистых мысах гнездятся, образуя птичьи базары, огромные стаи пернатых, в основном, кайры и гаги.
Деревянная постройка на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Уникальное расположение национального парка "Русская Арктика", который раскинул свои просторы на евроазиатской границе, определяет ряд его особенностей.
Инспектор национального парка Русская Арктика Дмитрий Пыжик на плато Седова на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Баренцево море, которое омывает территорию национального парка с запада, под влиянием теплого Северо-Атлантического течения полностью не замерзает.
Парусно-моторная яхта Alter Ego в бухте Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
А Восточное Карское море, напротив, на долгие месяцы покрывается сплошным льдом.
Морж на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Национальный парк "Русская Арктика", включающий в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами, был создан 15 июня 2009 года.

На фото: моржи на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа.
Круизное судно Sea Spirit в бухте Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
В декабре 2010 года ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика" получил в ведение самую северную территорию суши Евразии – государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца Иосифа", созданный в 1994 году.
Туристы на географическом Северном полюсе
© РИА Новости. Вера Костамо
Перейти в фотобанк
25 августа 2016 года территория заказника "Земля Франца-Иосифа" постановлением Правительства РФ была включена в границы национального парка "Русская Арктика".
/
Комментировать
+
Арктика - территория диалога
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена