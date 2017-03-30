Замглавы МЭР: Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами, заявил замминистра экономического развития Антон Цыбульский.

По его словам, в разговорах об Арктике всегда идет апеллирование к крупным городам, государственным компаниям и крупным монополиям, которые реализуют масштабные проекты. Вместе с тем есть понимание, что для России Арктика — это абсолютно уникальная территория, 2,5 миллиона человек, которые здесь живут и связывают с ней свое будущее, отметил замминистра.

"Поэтому для нас крайне важно понимать, что только крупными проектами Арктика жить не сможет, если мы не собираемся постепенно переводить на другую территорию России, а таких планов у нас нет",- сказал Цыбульский на форуме "Арктика-территория диалога".

"Конечно, мы должны помнить и о том, что развитие технологий, постоянное совершенствование крупных компаний на самом деле приводит к большому ежегодному высвобождению людей, и это огромный вызов, с которым мы должны и думаем, как справиться",- заключил замминистра.

Минэкономразвития РФ ранее представило проект опорных зон развития, которые предполагается создать в каждом из восьми арктических регионов России, для каждой из них должна быть разработана своя стратегия. Цыбульский сообщал, что эта программа будет реализовываться в три этапа. До 2017 года предполагается завершить разработку концепции этих зон, до 2020 года планируется запустить пилотные проекты, а к 2025 году опорные зоны начнут полноценную работу.