Замглавы МЭР: Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами
10:4930.03.2017
(обновлено: 10:56 30.03.2017)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Арктика не может жить только крупными "якорными" проектами, заявил замминистра экономического развития Антон Цыбульский.
По его словам, в разговорах об Арктике всегда идет апеллирование к крупным городам, государственным компаниям и крупным монополиям, которые реализуют масштабные проекты. Вместе с тем есть понимание, что для России Арктика — это абсолютно уникальная территория, 2,5 миллиона человек, которые здесь живут и связывают с ней свое будущее, отметил замминистра.
"Поэтому для нас крайне важно понимать, что только крупными проектами Арктика жить не сможет, если мы не собираемся постепенно переводить на другую территорию России, а таких планов у нас нет",- сказал Цыбульский на форуме "Арктика-территория диалога".
"Конечно, мы должны помнить и о том, что развитие технологий, постоянное совершенствование крупных компаний на самом деле приводит к большому ежегодному высвобождению людей, и это огромный вызов, с которым мы должны и думаем, как справиться",- заключил замминистра.
Минэкономразвития РФ ранее представило проект опорных зон развития, которые предполагается создать в каждом из восьми арктических регионов России, для каждой из них должна быть разработана своя стратегия. Цыбульский сообщал, что эта программа будет реализовываться в три этапа. До 2017 года предполагается завершить разработку концепции этих зон, до 2020 года планируется запустить пилотные проекты, а к 2025 году опорные зоны начнут полноценную работу.
Общая территория парка "Русская Арктика" составляет 14 260 кв. км. Из них 6 320 кв. км – это суша, и 7 940 кв. км – акватория территориальных вод России. Более 85% поверхности островов покрывают льды материкового происхождения.
Это место называют "Жемчужиной Арктики". Территория парка располагается в условиях высокоширотной Арктики и обладает огромной природной ценностью.
Основная задача национального парка "Русская Арктика" – сохранение природного, исторического и культурного наследия Западного сектора Российской Арктики.
На территории парка "Русская Арктика" богатый по своему разнообразию животный мир. Здесь находится один из важнейших очагов обитания и размножения белого медведя, который является особо охраняемым видом животных и занесен в Красную книгу.
Высокие зимние температуры и сравнительно небольшая удаленность от материка обуславливают большее по сравнению с другими арктическими территориями разнообразие форм жизни.
На Новой Земле находятся богатейшие лежбища арктических млекопитающих – моржей. Здесь также водятся песцы, гренландские тюлени и нерпы.
На архипелаге побывало немало международных полярных экспедиций, в которых, в частности, участвовали норвежцы, англичане, американцы, русские, немцы, австрийцы, поляки и итальянцы. Для некоторых этот суровый край стал последним местом жизни.
Культурное наследие национального парка "Русская Арктика" заслуживает особого внимания. Расположенные здесь места и объекты иллюстрируют историю открытия и освоения российской Арктики, начиная с XVI века.
На фото: атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
В течение всего года в акватории Арктики обитают нарвал и гренландский кит. А на высоких и обрывистых мысах гнездятся, образуя птичьи базары, огромные стаи пернатых, в основном, кайры и гаги.
Уникальное расположение национального парка "Русская Арктика", который раскинул свои просторы на евроазиатской границе, определяет ряд его особенностей.
Баренцево море, которое омывает территорию национального парка с запада, под влиянием теплого Северо-Атлантического течения полностью не замерзает.
А Восточное Карское море, напротив, на долгие месяцы покрывается сплошным льдом.
Национальный парк "Русская Арктика", включающий в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами, был создан 15 июня 2009 года.
На фото: моржи на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа.
В декабре 2010 года ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика" получил в ведение самую северную территорию суши Евразии – государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца Иосифа", созданный в 1994 году.
25 августа 2016 года территория заказника "Земля Франца-Иосифа" постановлением Правительства РФ была включена в границы национального парка "Русская Арктика".