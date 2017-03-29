РФ и Китай договорились расширять сотрудничество в Арктике, осваивать СМП

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Россия и Китай договорились расширять сотрудничество в Арктике, осваивать Севморпуть в части транспорта и инфраструктуры, рассказал РИА Новости замглавы МЭР Алексей Груздев.

В среду на полях международного арктического форума прошла встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"(Договорились — ред.) расширять взаимодействие в арктической сфере, реализации совместных проектов по освоению Северного морского пути в области транспортного потенциала, создания инфраструктуры", — сказал он по итогам встречи.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, возможности изучения туристических проектов.