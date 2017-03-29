Васильева: в Мурманске может появиться опорный университет

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Новый опорный вуз может появиться в Мурманске на базе Мурманского арктического университета, сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках форума "Арктика — территория диалога".

Васильева напомнила, что Министерство образования и науки проводит конкурсный отбор программ развития, которые направлены на формирование программ опорных университетов в регионах РФ.

"Заявка на участие поступила и от Мурманского арктического госуниверситета", — сказала она.

По ее словам, Архангельская и Мурманская области имеют наибольший научно-образовательный потенциал, в силу этого именно они должны активно включаться в решение проблемы по кадровому обеспечению арктических моногородов.

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проходит 29-30 марта в Архангельске на базе Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова.