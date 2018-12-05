Видеомост Москва – Рим о текущем состоянии отношений

10 декабря в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Рим на тему: "Россия – Италия: между санкциями и диалогом".



Участники в Москве:

— ведущий научный сотрудник отдела сравнительных исследований Института социологии РАН Вячеслав КОЛОМИЕЦ;

— старший научный сотрудник Института Европы РАН, старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, эксперт РСМД Елена МАСЛОВА;

— научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, эксперт РСМД Елена АЛЕКСЕЕНКОВА.



В Риме:

— президент Института международных отношений IAI, экс-еврокомиссар Фердинандо Нелли ФЕРОЧИ;

— политолог, научный сотрудник кафедры стратегических исследований Римского университета LUISS, консультант Министерства обороны Италии Джермано ДОТТОРИ.



17 декабря пройдет заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. В рамках мероприятия речь пойдет о текущем состоянии российско-итальянских отношений, о точках сопряжения интересов, возможностях расширения двустороннего взаимодействия по экономическим и политическим вопросам, а также вопросам европейской безопасности. Как развиваются отношения между Россией и Италией сегодня? Насколько негативно санкционная политика Запада в отношении Москвы сказывается на двустороннем российско-итальянском взаимодействии? Какие проекты сегодня являются приоритетными для наших стран? Что поможет вернуть полноценный диалог России и стран Евросоюза по широкому кругу направлений, в котором заинтересованы все стороны?



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