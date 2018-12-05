Пресс-конференция о работе Национального конгресс-бюро

11 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам первого года работы Национального конгресс-бюро.



Участники:

— директор Национального конгресс-бюро Алексей КАЛАЧЕВ;

— председатель правления Национального конгресс-бюро, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ;

— член правления Национального конгресс-бюро, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья ОСТРОВСКАЯ;

— начальник отдела выставок Департамента международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей СЕЛИВАНОВ.



Ключевое направление деятельности Национального конгресс-бюро – привлечение в нашу страну большего количества международных конгрессных мероприятий и формирование позитивного образа России. При поддержке НКБ в Россию были привлечены 4 крупных международных мероприятия, общий экономический эффект от проведения которых составит около 5 млрд рублей, а сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджет превысит 550 млн рублей. В работе находится 12 заявок на проведение международных мероприятий, общая сумма бюджетов которых составляет 4 млрд рублей. С учетом потенциального участия в них 16700 человек дополнительный экономический эффект может превысить 2,6 млрд рублей. В рамках пресс-конференции планируется освещение ключевых достижений и отчетных показателей НКБ, а также планов по продвижению событийного потенциала регионов России на международном рынке деловых мероприятий.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/