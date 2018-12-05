Видеомост Москва – Баку о торгово-экономическом сотрудничестве

12 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Баку на тему: "Российско-азербайджанская экономическая повестка".



Участники в Москве:

— первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, координатор депутатской группы по связям с парламентом Азербайджанской Республики Дмитрий САВЕЛЬЕВ;

— эксперт Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.



В Баку:

— заместитель директора Русской экономической школы при Азербайджанском экономическом университете Эльшад МАМЕДОВ.



13–14 декабря в Москве пройдет 17-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Каков потенциал российско-азербайджанского партнерства сегодня? Какие совместные проекты представляют наибольший интерес? Что позволит увеличить товарооборот между нашими странами? Какое значение отводится взаимодействию на уровне регионов? Каковы перспективы создания свободной экономической зоны на Каспии?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/