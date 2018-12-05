10 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное", выпущенной издательством "Эксмо".



Книга состоит из яростных споров двух журналистов – Дмитрия Киселева и Николая Злобина.

Первый – российский журналист, автор и ведущий самой рейтинговой и влиятельной в России информационно-аналитической программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Второй – американский политолог, публицист, автор множества аналитических бестселлеров и учебников, изданных в десятках стран мира, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон, США) Николай Злобин. Они представляют два кардинально противоположных взгляда на современную политику – российский и американский. Эта книга – столкновение двух непримиримых позиций по самым главным актуальным политическим вопросам. Журналисты спорят о пропаганде, демократии, правах меньшинств, либералах, чиновниках, власти и многих других проблемах, с которыми мы постоянно сталкиваемся в средствах массовой информации. Десять бесед – десять словесных дуэлей между двумя людьми, которые уважают друг друга, но размышляют о современности в совершенно различных категориях. Прочитав эту книгу, каждый читатель сможет сам выбрать, какая из двух авторских позиций ему ближе. Книга способна сформировать устойчивую геополитическую картину мира и веское мнение о событиях, происходящих каждый день на наших глазах.



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